СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в субботу отправится в Грозный. Об этом спортсмен заявил после поединка с Магомедом Исмаиловым.

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко. Бой проходил в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

"Я уже завтра отправлюсь в Грозный", - сказал Емельяненко.

На счету Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в ММА. У Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.