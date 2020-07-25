"Кротоне" досрочно вышел в высший дивизион чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 25 июля. Футбольный клуб "Кротоне" вышел в высший дивизион чемпионата Италии по футболу.

В пятницу "Кротоне" обыграл на выезде "Ливорно" со счетом 5:1, а идущая третьей "Специя" сыграла вничью с "Кремонезе" (0:0) и за два тура до окончания чемпионата лишилась шансов догнать "Кротоне", занимающий второе место с 65 очками, в активе "Специи" 57 очков.

Ранее в высшую лигу итальянского первенства с первого места вышел "Беневенто", третьим участником Серии А станет победитель плей-офф среди команд, которые займут по итогам сезона места с третьего по восьмое место.

"Кротоне" впервые сыграл в высшем дивизионе в сезоне-2016/17, клуб закрепился в лиге, заняв 17-е место. В следующем сезоне команда вылетела в Серию B.