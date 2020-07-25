"Зенит" и "Химки" разыграют трофей Кубка России по футболу в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Сезон-2019/20 в российском футболе завершится в субботу финальным матчем Олимп - Кубка России, в котором сыграют петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки". Встреча пройдет на принимавшей игры чемпионата мира 2018 года "Екатеринбург-Арене", начало - 17:00 мск.

Екатеринбург второй раз в истории примет финал Кубка России. В 2012 году в решающем матче турнира казанский "Рубин" обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0. Тогда встреча прошла на стадионе "Центральный", который был реконструирован перед чемпионатом мира и получил свое нынешнее название.

В предстоящем финале действующий чемпион России "Зенит" выступит в роли номинального хозяина поля. Его соперником станут "Химки", занявшие второе место по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевавшие право выступить в следующем розыгрыше Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы начали участие в турнире со стадии 1/16 финала, команда поочередно обыграла красноярский "Енисей" (2:1), томскую "Томь" (4:0), грозненский "Ахмат" (2:1) и московский "Спартак" (2:1). "Химки" стартовали с 1/32 финала, пройдя курский "Авангард" (4:1), казанский "Рубин" (2:0), "Оренбург" (2:1), столичное "Торпедо" (5:1) и екатеринбургский "Урал" (3:1).

Пятый раз в истории турнира в финале сыграет команда из второго по силе дивизиона российского футбола. Первым клубом был грозненский "Терек", позднее переименованный в "Ахмат". Команда в 2004 году обыграла самарские "Крылья Советов" благодаря голу Андрея Федькова в компенсированное ко второму тайму время. Клуб из Грозного является единственным коллективом из второго дивизиона, который смог завоевать Кубок России.

"Химки" уже доходили до финала турнира в 2005 году, где проиграли московскому ЦСКА (0:1), но тогда команда выступала в высшем дивизионе страны. В 2011 году владикавказская "Алания" тоже уступила в решающем матче армейцам (1:2). Годом ранее "Зенит" взял верх над новосибирской "Сибирью" (1:0). Предыдущим представителем второго дивизиона был курский "Авангард", который в 2018 году потерпел поражение от "Тосно" из Ленинградской области (1:2).

"Зенит" в случае победы завоюет четвертый трофей Кубка России в истории. Ранее петербургский клуб выигрывал турнир в 1999, 2010 и 2016 годах. Единственное поражение в финале произошло в 2002 году. Тогда "Зенит" уступил ЦСКА (0:2).

Статистика против "Химок"

Матч станет восьмым в истории встреч "Зенита" и "Химок" - в семи предыдущих играх петербургский клуб одержал шесть побед, еще одно противостояние завершилось вничью. Последний раз команды встречались по ходу сезона-2011/12, тогда петербуржцы выиграли в 1/16 финала Кубка России со счетом 3:2. У "Химок" мячи забили Георгий Наваловский и Артем Воронкин, в составе "Зенита" отличились Мигел Данни, Виктор Файзулин и Александр Бухаров.

Подопечные Сергея Семака являются фаворитами финала. "Химки" могут рассчитывать на функциональную готовность, так как полуфинал против "Урала" стал для них первым официальным матчем с середины марта. "Зенит" же с 20 июня провел девять встреч.

"Химки", не позволив "Уралу" выйти в домашний финал, настроили часть местных любителей футбола против себя. Однако подмосковная команда не столкнется с сильным давлением трибун. Из 27 тыс. зрителей игру посетят не более 2700 человек. Это связано с ограничениями, действующими в период пандемии коронавируса.

Тренерский штаб "Зенита" в предстоящем финале не сможет рассчитывать только на одного игрока - основной вратарь команды Андрей Лунев получил травму в игре предпоследнего тура чемпионата страны против "Ахмата". Наставник "Химок" Сергей Юран подводит клуб к заключительной игре сезона в оптимальном составе.

Болельщиков, которые придут на финал, ожидает предматчевый "разогрев". На нижнем ярусе трибуны С установят 150-метровую LED-систему, где будут транслировать развлекательную программу. В ней примут участие четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе Николай Валуев. Они выйдут в эфир через платформу Zoom.