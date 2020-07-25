"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 25 июля. "Милан" на своем поле сыграл вничью с "Аталантой" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев мяч забил Хакан Чалханоглу (14-я минута), у гостей отличился Дуван Сапата (34). На 26-й минуте матча полузащитник гостей Руслан Малиновский не сумел реализовать пенальти. Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини пропустил встречу, так как в прошлом туре получил красную карточку.
"Милан" не проигрывает 10 матчей подряд в чемпионате страны (семь побед, три ничьи). В турнирной таблице клуб идет на шестом месте, имея в активе 60 очков. Беспроигрышная серия "Аталанты" составляет 16 матчей, команда располагается на второй строчке, набрав 75 очков. В следующем туре миланский клуб 29 июля в гостях сыграет с "Сампдорией", команда из Бергамо днем ранее на выезде встретится с "Пармой".
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|35
|25
|5
|5
|73-38
|80
|2
|Аталанта
|36
|22
|9
|5
|96-45
|75
|3
|Интер
|35
|21
|10
|4
|74-36
|73
|4
|Лацио
|35
|22
|6
|7
|71-38
|72
|5
|Рома
|35
|18
|7
|10
|69-47
|61
|6
|Милан
|36
|17
|9
|10
|56-45
|60
|7
|Наполи
|35
|16
|8
|11
|56-47
|56
|8
|Сассуоло
|35
|13
|9
|13
|64-60
|48
|9
|Верона
|35
|11
|13
|11
|43-43
|46
|10
|Парма
|35
|12
|7
|16
|49-51
|43
|11
|Фиорентина
|35
|10
|13
|12
|43-45
|43
|12
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|48-58
|43
|13
|Кальяри
|35
|10
|12
|13
|50-52
|42
|14
|Сампдория
|35
|12
|5
|18
|46-58
|41
|15
|Удинезе
|35
|10
|9
|16
|34-49
|39
|16
|Торино
|35
|11
|5
|19
|42-63
|38
|17
|Дженоа
|35
|9
|9
|17
|44-65
|36
|18
|Лечче
|35
|8
|8
|19
|45-77
|32
|19
|Брешия
|35
|6
|6
|23
|33-74
|24
|20
|СПАЛ
|35
|5
|4
|26
|25-70
|19