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"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Футболисты "Аталанты" Руслан Малиновский и "Милана" Хакан Чалханоглу EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Футболисты "Аталанты" Руслан Малиновский и "Милана" Хакан Чалханоглу
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 25 июля. "Милан" на своем поле сыграл вничью с "Аталантой" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев мяч забил Хакан Чалханоглу (14-я минута), у гостей отличился Дуван Сапата (34). На 26-й минуте матча полузащитник гостей Руслан Малиновский не сумел реализовать пенальти. Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини пропустил встречу, так как в прошлом туре получил красную карточку.

"Милан" не проигрывает 10 матчей подряд в чемпионате страны (семь побед, три ничьи). В турнирной таблице клуб идет на шестом месте, имея в активе 60 очков. Беспроигрышная серия "Аталанты" составляет 16 матчей, команда располагается на второй строчке, набрав 75 очков. В следующем туре миланский клуб 29 июля в гостях сыграет с "Сампдорией", команда из Бергамо днем ранее на выезде встретится с "Пармой".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус35255573-3880
2Аталанта36229596-4575
3Интер352110474-3673
4Лацио35226771-3872
5Рома351871069-4761
6Милан361791056-4560
7Наполи351681156-4756
8Сассуоло351391364-6048
9Верона3511131143-4346
10Парма351271649-5143
11Фиорентина3510131243-4543
12Болонья3511101448-5843
13Кальяри3510121350-5242
14Сампдория351251846-5841
15Удинезе351091634-4939
16Торино351151942-6338
17Дженоа35991744-6536
18Лечче35881945-7732
19Брешия35662333-7424
20СПАЛ35542625-7019

 

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