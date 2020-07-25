"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 25 июля. "Милан" на своем поле сыграл вничью с "Аталантой" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев мяч забил Хакан Чалханоглу (14-я минута), у гостей отличился Дуван Сапата (34). На 26-й минуте матча полузащитник гостей Руслан Малиновский не сумел реализовать пенальти. Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини пропустил встречу, так как в прошлом туре получил красную карточку.

"Милан" не проигрывает 10 матчей подряд в чемпионате страны (семь побед, три ничьи). В турнирной таблице клуб идет на шестом месте, имея в активе 60 очков. Беспроигрышная серия "Аталанты" составляет 16 матчей, команда располагается на второй строчке, набрав 75 очков. В следующем туре миланский клуб 29 июля в гостях сыграет с "Сампдорией", команда из Бергамо днем ранее на выезде встретится с "Пармой".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.