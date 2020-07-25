"Хьюстон" проиграл "Торонто" в выставочном матче НБА, несмотря на 24 очка Хардена

ТАСС, 25 июля. "Хьюстон" потерпел поражение в выставочном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Торонто". Встреча завершилась со счетом 83:94.

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник "Хьюстона" Джеймс Харден. В его активе дабл-дабл из 24 очков и 10 передач. Больше всех очков у "Торонто" набрал форвард Серж Ибака (18). Встречи состоят из четырех четвертей, каждая из которых длится 10 минут вместо 12.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют в Disney World (Орландо, штат Флорида), участие в нем примут 22 команды из 30. С 23 июля клубы начали проводить выставочные матчи в рамках подготовки к продолжению сезона.

Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш возобновится 31 июля. Согласно календарю, сезон продолжится матчами между "Юта" - "Нью-Орлеан" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Лос-Анджелес Клипперс". Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд плей-офф стартует 17 августа.

В другом матче дня "Оклахома" победила "Бостон" со счетом 98:84. Также "Филадельфия" обыграла "Мемфис" (90:83).