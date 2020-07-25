Сехудо хочет возобновить карьеру в UFC для поединка с Волкановски

ТАСС, 25 июля. Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо попросил главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта о возвращении в промоушен для проведения поединка против австралийца Александра Волкановски. Комментарий спортсмена приводит портал "Газету.Ru" со ссылкой на его страницу в Twitter.
33-летний Сехудо завершил карьеру в мае текущего года после победы над американцем Домиником Крузом. Спортсмен заявил, что хочет посветить время семье. Сехудо владел чемпионскими поясами в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях. Волкановски является лучшим в полулегком дивизионе.
Allow me to make history @danawhite I promise I will make the featherweight division great! https://t.co/bbIDFL32I4— Henry Cejudo (@HenryCejudo) July 23, 2020
"Дэйна Уайт, позвольте мне сотворить историю. Обещаю, что сделаю полулегкий дивизион великим", - написал американский боец.
Сехудо является победителем Олимпийских игр 2008 года в вольной борьбе. В активе американца 18 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения. На счету 31-летнего Волкановски 22 победы и одно поражение.