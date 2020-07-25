Сехудо хочет возобновить карьеру в UFC для поединка с Волкановски

ТАСС, 25 июля. Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо попросил главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта о возвращении в промоушен для проведения поединка против австралийца Александра Волкановски. Комментарий спортсмена приводит портал "Газету.Ru" со ссылкой на его страницу в Twitter.

33-летний Сехудо завершил карьеру в мае текущего года после победы над американцем Домиником Крузом. Спортсмен заявил, что хочет посветить время семье. Сехудо владел чемпионскими поясами в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях. Волкановски является лучшим в полулегком дивизионе.