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ММА

Сехудо хочет возобновить карьеру в UFC для поединка с Волкановски

Американец завершил выступление в промоушене в мае текущего года
Генри Сехудо AP Photo/John Locher
Описание
Генри Сехудо
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 25 июля. Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо попросил главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта о возвращении в промоушен для проведения поединка против австралийца Александра Волкановски. Комментарий спортсмена приводит портал "Газету.Ru" со ссылкой на его страницу в Twitter.

33-летний Сехудо завершил карьеру в мае текущего года после победы над американцем Домиником Крузом. Спортсмен заявил, что хочет посветить время семье. Сехудо владел чемпионскими поясами в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях. Волкановски является лучшим в полулегком дивизионе.

"Дэйна Уайт, позвольте мне сотворить историю. Обещаю, что сделаю полулегкий дивизион великим", - написал американский боец.

Сехудо является победителем Олимпийских игр 2008 года в вольной борьбе. В активе американца 18 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения. На счету 31-летнего Волкановски 22 победы и одно поражение.

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