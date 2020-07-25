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Зимние олимпийские виды спорта

Первое тестирование трассы ОИ-2022 саночниками запланировано на конец октября 2020 года

В феврале 2021 года Китай должен принять этап Кубка мира по санному спорту

ТАСС, 25 июля. Проведение саночниками первых тестов олимпийской трассы Игр 2022 года в Пекине запланировано на период с 23 октября по 1 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL).

Олимпийская трасса расположена в пекинском районе Яньцин. В тестах примут участие 16 иностранных спортсменов, тренеров и экспертов, к ним добавятся саночники и тренеры из Китая.

Осенью 2020 года в Пекине должны пройти первые тесты олимпийской трассы у бобслеистов и скелетонистов. В Китае запланировано проведение этапов Кубка мира по санному спорту (18-21 февраля 2021 года), а также бобслею и скелетону (12-14 марта 2021 года).

9 июля Главное управление спорта КНР запретило проведение до конца 2020 года на территории страны всех международных соревнований. Исключение составили тестовые старты к Олимпийским играм, которые запланированы на 4-20 февраля 2022 года.

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Зимние олимпийские виды спорта
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