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Зимние олимпийские виды спорта

Гарт считает, что натурбан имеет хорошие шансы оказаться в программе Олимпиады 2026 года

Международная федерация санного спорта подала официальную заявку в оргкомитет Олимпиады-2026 в Италии на включение натурбана в программу соревнований
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Натурбан имеет хорошие шансы оказаться в программе Олимпийских игр 2026 года в Италии. Такое мнение ТАСС высказала глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

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В субботу стало известно, что Международная федерация санного спорта (FIL) подала официальную заявку в оргкомитет зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо на включение натурбана в программу соревнований.

"Мы уже давно боремся за признание натурбана олимпийским видом спорта, - сказала Гарт. - В связи с тем, что Олимпиада в 2026 году будет проходить в Италии, считаю, у нас хорошие шансы добиться этого. Дело в том, что итальянцы, наряду с россиянами, австрийцами и немцами, сильны в этом виде спорта, поэтому с их стороны тоже будет большое желание включить натурбан в олимпийскую программу".

"Шансы еще возрастут, если включать натурбан в качестве дисциплины санного спорта, а не отдельного вида спорта", - отметила она.

FIL во второй раз пытается добиться включения натурбана в олимпийскую программу, заявка на его включение в олимпийскую программу Игр 2022 года в Пекине была отклонена Международным олимпийским комитетом (МОК). В китайской столице в санном спорте будут разыграны четыре комплекта медалей - в мужских и женских одиночных соревнованиях, соревнованиях у мужчин в двойках, а также командной эстафете.

Натурбан (скоростной спуск на санях по естественной трассе) в настоящий момент не является олимпийской дисциплиной. В России неоднократно проводились этапы Кубка мира и трижды - чемпионат Европы (в Кандалакше в 1995-м, Новоуральске в 2012-м и Москве в 2020 году) по этому виду спорта.

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