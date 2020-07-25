Тедеев: Иваницкий был примером и большим человеком для всех представителей вольной борьбы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, комментатор церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80 Александр Иваницкий был примером для всех борцов вольного стиля. Такое мнение выразил ТАСС главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях подмосковной Рузы, перестал выходить на связь, позднее начались его поиски. Его тело было найдено в реке в субботу. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что смерть олимпийского чемпиона, по предварительным данным, не носит криминального характера.

"Для нас это большая утрата, мы все равнялись на него - и молодые, и мы. Он всегда поддерживал нас советом, был рядом, для нас это действительно большая утрата. Хочу выразить соболезнования от имени нашей сборной родным и близким, семье, родственникам. Пусть земля будет пухом, он всегда будет в наших сердцах. Для нашего вида спорта он был настоящим примером, большим другом, большим человеком", - сказал Тедеев.

Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Он работал главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, также он преподавал в МГУ им. Ломоносова.