Смирнов назвал чемпиона ОИ по борьбе Иваницкого человеком большой внутренней культуры

22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях подмосковной Рузы, позднее начались его поиски. Как предположил его сын, Владимир Иваницкий, после того как отец вошел в воду, у него могли случиться проблемы с сердцем. Тело Иваницкого было найдено в субботу в реке. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что смерть олимпийского чемпиона, по предварительным данным, не носит криминального характера.

"Я помню его, во-первых, как спортсмена - он был чемпионом Олимпийских игр 1964 года в Токио, - сказал Смирнов. - Я был на его выступлении, когда он и Александр Медведь боролись в разных весовых категориях, став чемпионами Игр. Он был выдающимся борцом в тяжелом весе, одним из тех, кто набрался смелости уйти в несколько другую сферу. Хотя он прошел очень хорошую школу у нашего старшего руководителя Сергея Павловича Павлова".

"Я очень хорошо помню, когда он перешел работать на телевидение, у него была качественно новая программа, уровень спортивных комментаторов, он и сам выступал как комментатор - они комментировали с Николаем Николаевичем Озеровым церемонию закрытия московской Олимпиады, - добавил собеседник агентства. - Мы общались, я был у него дома, когда он только начинал свою деятельность, его дети были малышами. Светлый человек, прекрасный специалист своего дела, он один из тех примеров, когда великие спортсмены утверждаются в несколько другой сфере, другой области - как журналисты, телекомментаторы и руководители в этой сфере. Это было непросто для него, но он смог это сделать".

"Человек большой внутренней культуры, - отметил Смирнов. - Для нас это большая потеря, очень жаль, что он ушел из жизни. И ушел накануне годовщины церемонии закрытия Игр-1980. Так совпало, и в этом есть какой-то очень печальный символизм".

Иваницкий - чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Он работал главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80, работал на телеканалах РТР, "НТВ Плюс", "Матч ТВ". Также он преподавал в МГУ имени М. В. Ломоносова.