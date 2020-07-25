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Юбилей Олимпиады-1980

Поздняков: смерть Иваницкого является большой потерей для всего олимпийского движения

В субботу после нескольких дней поисков в реке было обнаружено тело 82-летнего Иваницкого
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Михаил Александров/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Смерть олимпийского чемпиона по вольной борьбе, комментатора церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80 Александра Иваницкого является большой потерей для всего олимпийского движения, которую невозможно восполнить. Такое мнение ТАСС выразил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях подмосковной Рузы, перестал выходить на связь, позднее начались его поиски. Его тело было найдено в реке в субботу. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что смерть олимпийского чемпиона, по предварительным данным, не носит криминального характера.

"Для меня лично это большая трагедия, потому что я достаточно хорошо его знал. Конечно, когда такие люди уходят, разрывается нить поколений, он активно участвовал в передаче опыта, встречался с молодыми спортсменами в рамках нашей программы "Олимпийская страна", - сказал Поздняков. - Когда такие вещи происходят, как частичка тебя потеряна. Это большой урон для всего олимпийского движения, который в данном случае восполнить невозможно".

Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Он работал главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80. Также он преподавал в МГУ им. Ломоносова.

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Юбилей Олимпиады-1980
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