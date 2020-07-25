Обследование выявило у футболиста ПСЖ Мбаппе растяжение связок голеностопа

ПСЖ в 13-й раз стал обладателем Кубка Франции по футболу

В субботу игрок получил травму на 31-й минуте финального матча Кубка Франции после подката капитана "Сент-Этьена" Лоика Перрена и был заменен. Перрен был удален, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ПСЖ.

Повторное обследование состоится спустя 72 часа, после чего станут известны сроки восстановления футболиста. 12 августа ПСЖ сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", все матчи турнира с 1/4 финала пройдут в Лиссабоне.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого форвард играл в "Монако". Он является четырехкратным чемпионом Франции, также футболист по разу завоевал Кубок, Суперкубок Франции и Кубок лиги. В 2017 году нападающий был удостоен награды лучшему молодому игроку Европы - Golden Boy. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.