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Футбол во Франции

Обследование выявило у футболиста ПСЖ Мбаппе растяжение связок голеностопа

Футболист получил травму в финале Кубка Франции в субботу, 12 августа у ПСЖ запланирован матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Килиан Мбаппе EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Килиан Мбаппе
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 25 июля. Медицинский штаб французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) диагностировал у нападающего Килиана Мбаппе растяжение связок голеностопа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В субботу игрок получил травму на 31-й минуте финального матча Кубка Франции после подката капитана "Сент-Этьена" Лоика Перрена и был заменен. Перрен был удален, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ПСЖ.

Повторное обследование состоится спустя 72 часа, после чего станут известны сроки восстановления футболиста. 12 августа ПСЖ сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", все матчи турнира с 1/4 финала пройдут в Лиссабоне.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого форвард играл в "Монако". Он является четырехкратным чемпионом Франции, также футболист по разу завоевал Кубок, Суперкубок Франции и Кубок лиги. В 2017 году нападающий был удостоен награды лучшему молодому игроку Европы - Golden Boy. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.

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