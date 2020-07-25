РФС подписал соглашения о развитии футбола с Минспортом и шестью регионами

ТАСС, 25 июля. Российский футбольный союз (РФС) заключил соглашения о развитии футбола с шестью регионами страны и Министерством спорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве были подписаны с администрациями и региональными федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей. Отмечается, что цели соглашений напрямую связаны с реализацией федерального проекта "Спорт - норма жизни" и стратегии развития футбола в России до 2030 года.

"Развитие спорта в регионах, привлечение людей к спортивному образу жизни являются приоритетными задачами министерства спорта, на решение которых направлена федеральная целевая программа "Спорт - норма жизни", - заявил министр спорта Олег Матыцин. - Футбол - один из самых популярных видов спорта, которым увлекаются люди всех возрастов. Именно футбол своим историческим притяжением мотивирует огромное число людей по всей стране приобщаться к спорту".

"Ежегодно только во всероссийском турнире "Кожаный мяч" принимают участие более 1,2 миллиона детей в трех возрастных категориях, похожая статистика и в мини-футболе. В совокупности в мини-футбольных школьных и студенческих турнирах участвуют более двух миллионов юных спортсменов. Потенциал развития массового и профессионального футбола во всех представленных сегодня регионах огромен. Уверен, наша совместная работа с РФС, администрациями регионов и федерациями футбола на благо этого вида спорта будет эффективной", - заключил Матыцин.

Системный подход РФС

Президент РФС Александр Дюков отметил важность подписанных соглашений. По его словам, они "позволят систематизировать работу по дальнейшему развитию спорта номер один в этих регионах, определить ключевые цели и необходимые мероприятия для их достижения, а также распределить сферы ответственности между региональными властями и федерациями футбола, Министерством спорта РФ и РФС".

"Массовость занятий спортом номер один позволит как в целом укреплять здоровье нации, так и открывать новые таланты для профессионального футбола в разных регионах страны. Как я уже не раз отмечал ранее, заключение таких соглашений - это новый системный подход РФС к работе с теми субъектами РФ, которые заинтересованы в развитии футбола на своей территории", - добавил Дюков.

Заключенные соглашения направлены на развитие и популяризацию массового, женского, любительского и профессионального футбола и его дисциплин, подготовку тренеров и судей, модернизацию футбольной инфраструктуры, учреждение региональных центров подготовки футболистов и детских футбольных центров.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".