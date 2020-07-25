Дюков: РФС ежедневно общается с регионами по возможному увеличению зрителей на матчах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ежедневно общается с регионами по поводу возможного увеличения количества зрителей на стадионах во время игр. Об этом журналистам рассказал президент РФС Александр Дюков.

В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

"Ситуация с увеличением зрителей находится в динамике, меняется каждый день. Мы мониторим ситуацию, каждый день общаемся с регионами относительно увеличения. Будем надеется, что увидим больше болельщиков на стадионах", - сказал он.