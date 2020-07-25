Непомнящий победил Свидлера и вышел в лидеры шахматного турнира Legends of Chess

ТАСС, 25 июля. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл соотечественника Петра Свидлера в пятый день турнира по быстрым шахматам Legends of Chess.

Матчи состоят из четырех партий. При равном счете проводится армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Первые две партии завершились вничью, в третьей и четвертой сильнее был Непомнящий (3:1).

В другом матче игрового дня чемпион мира норвежец Магнус Карлсен в армагеддоне переиграл украинца Василия Иванчука (3:2), россиянин Владимир Крамник оказался сильнее Дин Лижэня из Китая (2,5:1,5), нидерландец Аниш Гири победил израильтянина Бориса Гельфанда (2,5:1,5), венгр Петер Леко обыграл в армагеддоне представителя Индии Вишванатана Ананда (3:2).

По итогам пяти туров лидируют Непомнящий и Карлсен, в активе обоих шахматистов по 14 очков, далее расположились Крамник (10), Свидлер (9), Гири (8), Гельфанд (6), Иванчук (5), Леко (4), Дин Лижэнь (3), Ананд (2). В шестом туре Непомнящий сыграет с Анандом, Крамник - с Гельфандом, Свидлер - с Иванчуком, Карлсен встретится с Дин Лижэнем, Леко - с Гири.

Турнир состоит из двух этапов. В первом десять участников проведут по одному матчу друг с другом. Четверо шахматистов с наибольшим количеством очков выйдут в полуфинал, который пройдет с 31 июля по 2 августа. Финал состоится с 3 по 5 августа.

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) составляет $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.