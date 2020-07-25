Врач сборной Украины по футболу Худаев умер в результате заражения коронавирусом

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Врач национальной сборной команды Украины по футболу Антон Худаев скончался в результате остановки сердца на фоне заражения коронавирусом. Об этом в субботу сообщила Украинская ассоциация футбола.

"Отошел в вечность врач национальной команды Украины [по футболу] Антон Худаев. Ему было 48 лет", - говорится в сообщении ассоциации.

При этом уточняется, что Худаев находился под аппаратом искусственной вентиляции легких и скончался от остановки сердца в результате заражения коронавирусом. "Вирус поразил 70 процентов его легких", - отметили в ассоциации.

Худаев более 20 лет работал врачом харьковского "Металлиста", а в национальной сборной - с 2016 года.

По состоянию на утро субботы, на Украине зафиксировано 1 106 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что превысило показатель предыдущего дня на 13,7%. С начала пандемии в стране выявлено 63 929 случая заражения коронавирусом, 1 590 пациентов умерли, 35 497 - выздоровели. В настоящее время на Украине насчитывается 26 842 пациентов с коронавирусом.