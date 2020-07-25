"Интер" обыграл "Дженоа" и вышел на второе место в чемпионате Италии по футболу

ТАСС, 25 июля. Миланский "Интер" обыграл "Дженоа" со счетом 3:0 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

Голы забили Ромелу Лукаку (34-я минута, 90+3) и Алексис Санчес (83).

Бельгиец Лукаку забил 22-й и 23-й мячи в чемпионате Италии, больше него в дебютном сезоне за "Интер" забивали только бразилец Роналдо (25) и венгр Иштван Ньерш (26). "Интер" не проигрывает в чемпионате на протяжении шести встреч (три победы, три ничьи).

"Интер" поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, в активе команды 76 очков в 36 встречах. Лидирует с 80 очками "Ювентус", победа в матче 36-го тура с "Сампдорией" позволит подопечным Маурицио Сарри досрочно завоевать чемпионский титул. Идущий 17-м "Дженоа" набрал 36 очков.

В следующем матче "Интер" 28 июля примет "Наполи", "Дженоа" на следующий день сыграет в гостях с "Сассуоло".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.