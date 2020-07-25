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Футбол в Италии

"Интер" обыграл "Дженоа" и вышел на второе место в чемпионате Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 25 июля. Миланский "Интер" обыграл "Дженоа" со счетом 3:0 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

Голы забили Ромелу Лукаку (34-я минута, 90+3) и Алексис Санчес (83).

Бельгиец Лукаку забил 22-й и 23-й мячи в чемпионате Италии, больше него в дебютном сезоне за "Интер" забивали только бразилец Роналдо (25) и венгр Иштван Ньерш (26). "Интер" не проигрывает в чемпионате на протяжении шести встреч (три победы, три ничьи).

"Интер" поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, в активе команды 76 очков в 36 встречах. Лидирует с 80 очками "Ювентус", победа в матче 36-го тура с "Сампдорией" позволит подопечным Маурицио Сарри досрочно завоевать чемпионский титул. Идущий 17-м "Дженоа" набрал 36 очков.

В следующем матче "Интер" 28 июля примет "Наполи", "Дженоа" на следующий день сыграет в гостях с "Сассуоло".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус35255573-3880
2Интер362210477-3676
3Аталанта36229596-4575
4Лацио35226771-3872
5Рома351871069-4761
6Милан361791056-4560
7Наполи351681156-4756
8Сассуоло351391364-6048
9Верона3511131143-4346
10Парма361371651-5246
11Фиорентина3510131243-4543
12Болонья3511101448-5843
13Кальяри3510121350-5242
14Сампдория351251846-5841
15Удинезе351091634-4939
16Торино351151942-6338
17Дженоа36991844-6836
18Лечче35881945-7732
19Брешия36662434-7624
20СПАЛ35542625-7019
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