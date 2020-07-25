"Интер" обыграл "Дженоа" и вышел на второе место в чемпионате Италии по футболу

ТАСС, 25 июля. Миланский "Интер" обыграл "Дженоа" со счетом 3:0 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
Голы забили Ромелу Лукаку (34-я минута, 90+3) и Алексис Санчес (83).
Бельгиец Лукаку забил 22-й и 23-й мячи в чемпионате Италии, больше него в дебютном сезоне за "Интер" забивали только бразилец Роналдо (25) и венгр Иштван Ньерш (26). "Интер" не проигрывает в чемпионате на протяжении шести встреч (три победы, три ничьи).
"Интер" поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, в активе команды 76 очков в 36 встречах. Лидирует с 80 очками "Ювентус", победа в матче 36-го тура с "Сампдорией" позволит подопечным Маурицио Сарри досрочно завоевать чемпионский титул. Идущий 17-м "Дженоа" набрал 36 очков.
В следующем матче "Интер" 28 июля примет "Наполи", "Дженоа" на следующий день сыграет в гостях с "Сассуоло".
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|35
|25
|5
|5
|73-38
|80
|2
|Интер
|36
|22
|10
|4
|77-36
|76
|3
|Аталанта
|36
|22
|9
|5
|96-45
|75
|4
|Лацио
|35
|22
|6
|7
|71-38
|72
|5
|Рома
|35
|18
|7
|10
|69-47
|61
|6
|Милан
|36
|17
|9
|10
|56-45
|60
|7
|Наполи
|35
|16
|8
|11
|56-47
|56
|8
|Сассуоло
|35
|13
|9
|13
|64-60
|48
|9
|Верона
|35
|11
|13
|11
|43-43
|46
|10
|Парма
|36
|13
|7
|16
|51-52
|46
|11
|Фиорентина
|35
|10
|13
|12
|43-45
|43
|12
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|48-58
|43
|13
|Кальяри
|35
|10
|12
|13
|50-52
|42
|14
|Сампдория
|35
|12
|5
|18
|46-58
|41
|15
|Удинезе
|35
|10
|9
|16
|34-49
|39
|16
|Торино
|35
|11
|5
|19
|42-63
|38
|17
|Дженоа
|36
|9
|9
|18
|44-68
|36
|18
|Лечче
|35
|8
|8
|19
|45-77
|32
|19
|Брешия
|36
|6
|6
|24
|34-76
|24
|20
|СПАЛ
|35
|5
|4
|26
|25-70
|19