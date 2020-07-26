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ММА

Россиянин Антигулов потерпел поражение на турнире UFC

Боец досрочно уступил британцу Полу Крейгу

ТАСС, 26 июля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Гаджимурад Антигулов уступил британцу Полу Крейгу на турнире UFC on ESPN 14, который проходит на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

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Поединок в полутяжелой весовой категории (до 93 кг) завершился в первом раунде, Крейг выиграл удушающим приемом.

Поединок прошел в рамках основного карда турнира. Главным боем вечера станет противостояние в среднем весе Роберта Уиттакера (Австралия) и Даррена Тилла (Великобритания).

33-летний Антигулов потерпел седьмое поражение (третье подряд) в ММА при 20 победах. На счету 32-летнего Крейга 13 побед и 4 поражения.

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