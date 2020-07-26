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ММА

Роберт Уиттакер победил Даррена Тилла в главном поединке турнира UFC в Абу-Даби

В другом бою Фабрисиу Вердум досрочно выиграл у Александра Густафссона
Роберт Уиттакер EPA-EFE/MICHAEL DODGE
Описание
Роберт Уиттакер
© EPA-EFE/MICHAEL DODGE

ТАСС, 26 июля. Австралиец Роберт Уиттакер выиграл у британца Даррена Тилла в поединке средней весовой категории (до 83,9 кг) на турнире UFC on ESPN 14, который завершился на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

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Главный поединок вечера продолжался все пять раундов. Бывший чемпион UFC Уиттакер победил единогласным решением судей. На его счету теперь 21 победа и 5 поражений в ММА. Тилл потерпел третье поражение при 18 победах. Чемпионом дивизиона является новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья.

Также в рамках основного карда бразилец Маурисиу Руа раздельным решением судей победил соотечественника Антониу Ногейру в полутяжелом весе, бразилец Фабрисиу Вердум досрочно выиграл у шведа Александра Густафссона в тяжелой весовой категории.

В турнире приняли участие трое россиян. Гаджимурад Антигулов уступил британцу Полу Крейгу, Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Майком Гранди, Рамазан Эмеев победил Никласа Штольце из Германии.

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