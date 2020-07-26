Роберт Уиттакер победил Даррена Тилла в главном поединке турнира UFC в Абу-Даби

ТАСС, 26 июля. Австралиец Роберт Уиттакер выиграл у британца Даррена Тилла в поединке средней весовой категории (до 83,9 кг) на турнире UFC on ESPN 14, который завершился на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Главный поединок вечера продолжался все пять раундов. Бывший чемпион UFC Уиттакер победил единогласным решением судей. На его счету теперь 21 победа и 5 поражений в ММА. Тилл потерпел третье поражение при 18 победах. Чемпионом дивизиона является новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья.

Также в рамках основного карда бразилец Маурисиу Руа раздельным решением судей победил соотечественника Антониу Ногейру в полутяжелом весе, бразилец Фабрисиу Вердум досрочно выиграл у шведа Александра Густафссона в тяжелой весовой категории.

В турнире приняли участие трое россиян. Гаджимурад Антигулов уступил британцу Полу Крейгу, Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Майком Гранди, Рамазан Эмеев победил Никласа Штольце из Германии.