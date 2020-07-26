Овечкин заявил, что игроки "Вашингтона" психологически готовы к матчам плей-офф НХЛ

ТАСС, 26 июля. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" психологически готовы к матчам плей-офф за Кубок Стэнли. Такое мнение высказал капитан столичного клуба Александр Овечкин, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на русскоязычную версию официального сайта НХЛ.

Из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно, сезон после паузы возобновится 1 августа матчами плей-офф, которые пройдут в двух городах - Эдмонтоне (для команд Западной конференции) и Торонто (для команд Востока).

"Все ребята готовы психологически, - сказал Овечкин. - Все отправляются в Торонто с радостью, потому что мы долго были без хоккея и уже соскучились. Не так просто отрываться от своих семей, но мы понимаем, зачем мы туда летим".

"Сейчас мы все свежие, у нас нет травм и разных болячек. Но главное заключается в том, что мы соскучились по хоккею в плей-офф. Это непередаваемая атмосфера в раздевалке, когда команда сплачивается перед большими матчами. Это очень ценно", - добавил российский форвард.

Российский нападающий уверен, что в оставшееся перед возобновлением сезона время "Вашингтон" успеет наработать комбинации при игре в неравных составах: "Сейчас у нас было не так много времени, чтобы наиграть большинство и вспомнить мартовские наработки, как двигать шайбу в такой ситуации. Но у нас еще есть время, и я уверен, что в Торонто мы посвятим этому часть тренировок. Большинство и меньшинство особенно важны в плей-офф. И я уверен в наших спецбригадах", - заключил капитан "Вашингтона".

"Вашингтон" попал в число четырех лучших команд Восточной конференции, поэтому не будет участвовать в предварительном раунде плей-офф. Столичный клуб встретится с "Тампой" (3 августа), "Филадельфией" (6 августа) и "Бостоном" (9 августа) для определения номера посева.