Президент "Урала": Матвеев будет назначен на должность главного тренера клуба

Летние олимпийские виды спорта

Ходок Кирдяпкина, отбывшая дисквалификацию, пока не намерена возвращаться в спорт

Кирдяпкина была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом на три года на основании аномальных данных паспорта крови

Читать полностью