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Футбол в России

Президент "Урала": Матвеев будет назначен на должность главного тренера клуба

Главный тренер "Урала-2" Матвеев готовил основной состав к заключительному матчу сезона в чемпионате России после увольнения Дмитрия Парфенова

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер "Урала-2" Юрий Матвеев, готовивший "Урал" к последнему матчу сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги с московским "Локомотивом", возглавит главную команду екатеринбуржцев. Об этом ТАСС сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

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Предыдущий главный тренер Дмитрий Парфенов подал в отставку после домашнего поражения в полуфинале Олимп - Кубка России с "Химками" (1:3) 19 июля.

"Матвеев будет главным тренером "Урала", - сказал Иванов.

В прошедшем сезоне "Урал" занял 11-е место. Новый сезон начнется 8 августа.

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