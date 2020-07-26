Президент "Урала": Матвеев будет назначен на должность главного тренера клуба

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер "Урала-2" Юрий Матвеев, готовивший "Урал" к последнему матчу сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги с московским "Локомотивом", возглавит главную команду екатеринбуржцев. Об этом ТАСС сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.
Предыдущий главный тренер Дмитрий Парфенов подал в отставку после домашнего поражения в полуфинале Олимп - Кубка России с "Химками" (1:3) 19 июля.
"Матвеев будет главным тренером "Урала", - сказал Иванов.
В прошедшем сезоне "Урал" занял 11-е место. Новый сезон начнется 8 августа.