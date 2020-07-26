Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Динамо" Коньков завершил карьеру

ТАСС, 26 июля. Российский нападающий, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского "Динамо" Сергей Коньков принял решение о завершении карьеры. Об этом хоккеист сообщил на своей странице в Instagram.

Конькову 38 лет. На протяжении последнего сезона он представлял челябинский "Трактор", в составе которого провел 22 игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и забросил одну шайбу.

"Я принял решение завершить карьеру профессионального хоккеиста. 31 год назад я сделал первые шаги в хоккее, и они предопределили дело моей жизни. 20 сезонов на высшем уровне, много это или мало, не знаю, как есть, так есть. Но могу с уверенностью сказать, что хоккей закалил меня, сделал ответственным, самостоятельным, подталкивал к постоянному росту и познакомил с огромным количеством замечательных людей", - написал Коньков.

"Сейчас завершился один этап моей жизни, но это не означает, что хоккей закончился - хоккей в моем сердце, и я останусь в хоккее точно. В каком амплуа, пока не знаю. Время покажет", - добавил он.

Помимо "Трактора" Коньков представлял московские "Крылья Советов" и ЦСКА, пермский "Молот-Прикамье", нижнекамский "Нефтехимик", ярославский "Локомотив", новосибирскую "Сибирь", владивостокский "Адмирал" и столичное "Динамо", в составе которого дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013). В Континентальной хоккейной лиге он провел 649 встреч и набрал 243 (119 голов + 124 передачи) очка.