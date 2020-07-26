Валентино Росси финишировал на подиуме в гонке MotoGP впервые с 14 апреля 2019 года

ТАСС, 26 июня. Итальянец Валентино Росси из команды "Ямаха" финишировал третьим в гонке второго этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) - Гран-при Андалусии.

Семикратный чемпион MotoGP Росси впервые с 14 апреля 2019 года закончил гонку на подиуме, тогда он стал вторым на Гран-при Америки.

Гонку Гран-при Андалусии выиграл француз Фабио Куартараро ("Ямаха SRT"). Он одержал вторую победу подряд в чемпионате и возглавляет общий зачет. Вторым стал партнер Росси по команде испанец Маверик Виньялес.

Росси является рекордсменом MotoGP по победам (89) и подиумам (199).

Следующий этап MotoGP пройдет в чешском Брно с 7 по 9 августа.