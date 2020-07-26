СМИ: "Монако" планирует арендовать у "Барселоны" полузащитника Фернандеса

ТАСС, 26 июля. Футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, планирует взять в аренду игрока испанской "Барселоны" Матеуса Фернандеса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал sport.es.

По информации источника, монегаски собираются арендовать центрального полузащитника до начала 2021 года. Помимо "Монако", 22-летним бразильским футболистом интересуется итальянский "Сассуоло". За "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.

В прошедшем сезоне Фернандес выступал на правах аренды за испанский "Вальядолид", в составе которого провел три матча.