В "Сельте" объяснили, почему выкуп прав на футболиста Смолова является маловероятным

ТАСС, 26 июля. Испанский футбольный клуб "Сельта" вряд ли сможет выкупить права на российского нападающего Федора Смолова, поскольку приоритетом для команды являются трансферы других игроков. Об этом рассказал президент "Сельты" Карлос Моуриньо, комментарий которого приводит издание Faro de Vigo.

Смолов перешел в "Сельту" зимой на правах аренды до конца сезона из московского "Локомотива".

"Если у нас появится возможность выкупить Рафинью (у испанской "Барселоны") и Джейсона Мурильо (у итальянской "Сампдории), то мы обязательно ей воспользуемся, - сказал Моуриньо. - У Федора Смолова и Филипа Брадарича (также выступал за "Сельту" на правах аренды) есть будущее в испанском футболе, но если мы сможем купить Рафинью и Мурильо, то подписать Смолова и Брадарича будет очень сложно".

В завершившемся сезоне 30-летний Смолов принял участие в 14 матчах чемпионата и забил по голу в ворота "Реала" и "Барселоны" (оба матча завершились со счетом 2:2).