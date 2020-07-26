Церемонию закрытия стадиона "Торпедо" на реконструкцию посетило более 1 тыс. болельщиков

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Более тысячи болельщиков московского футбольного клуба "Торпедо" посетило символическую церемонию закрытия стадиона имени Эдуарда Стрельцова на реконструкцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Торпедо".

Реконструкция должна завершиться в 2024 году, вместимость арены увеличится до 15 тыс. зрителей. Проводить домашние матчи в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Торпедо" будет в Спортивном городке комплекса "Лужники".

"На прощание со стадионом пришло более тысячи человек. Для болельщиков на беговой дорожке был проведен концерт, сыгран футбольный матч между "черной" и "белой" командами", - сообщили в пресс-службе.

Болельщики могли на память забрать с арены кресла белого и зеленого цветов. Также состоялась автограф-сессия с игроками "Торпедо" Сергеем Шустиковым, Иваном Сергеевым, Андреем Ляхом, Александром Рязанцевым и Артемом Самсоновым.

Стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице был построен в 1959 году, годом позже состоялось его открытие. В 1976 году была построена восточная трибуна, арена вмещает 13,4 тыс. зрителей. В 1978-1997 гг., 2010-2013 гг. и с ноября 2017 года арена была домашней для "Торпедо".