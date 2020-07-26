Матыцин: "Зенит" добыл победу в РПЛ и Кубке России в непростых условиях

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 26 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что футболисты "Зенита" выиграли чемпионат и Кубок России в непростых условиях, связанных с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал журналистам.

По итогам сезона-2019/20 "Зенит" стал шестикратным чемпионом России и в субботу выиграл Кубок России.

"Поздравляю "Зенит" с двойным успехом. Он добыт в непростых пандемических и постпандемических условиях. Теперь у клуба амбициозные задачи - команда будет представлять Россию в Лиге чемпионов", - сказал Матыцин.

Новый чемпионат России стартует 8 августа.