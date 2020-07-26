Три российских шахматиста победили в армагеддоне в шестом туре турнира Legends of Chess

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил представителя Индии Вишванатана Ананда в шестой игровой день турнира по быстрым шахматам Legends of Chess, который проходит в онлайн-режиме.

Матчи состоят из четырех партий. При равном счете проводится армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Все трое россиян одержали победу в армагеддоне: помимо успеха Непомнящего в матче с Анандом, Владимир Крамник был сильнее Бориса Гельфанда из Израиля, а Петр Свидлер выиграл у украинца Василия Иванчука (счет всех трех партий - 3:2).

В другом матче игрового дня чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл Дин Лижэня из Китая (2,5:1,5), а венгр Петер Леко переиграл нидерландца Аниша Гири (2,5:1,5).

После шести туров единоличное лидерство захватил Карлсен, в активе которого 17 баллов, далее идут Непомнящий (16), Крамник (12), Свидлер, Гири (по 11), Гельфанд (7), Иванчук (6), Леко (4), Ананд и Дин Лижэнь (по 3). В седьмом туре Непомнящий встретится 27 июля с Леко, Свидлер - с Карлсеном, Крамник - с Иванчуком, Гельфанд - с Анандом, Дин Лижэнь сыграет с Гири.

Турнир состоит из двух этапов. На первом десять участников проведут по одному матчу друг с другом. Четыре шахматиста с наибольшим количеством очков выйдут в полуфинал, который пройдет с 31 июля по 2 августа. Финал состоится с 3 по 5 августа.

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) равен $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.