ФК "Зенит" организует световое шоу на Дворцовом мосту в честь "золотого дубля" команды

ТАСС, 26 июля. Футбольный клуб "Зенит" в ночь с 26 на 27 июля устроит на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге световое шоу. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Шоу начнется в 01:30 мск и продлится 90 минут. Пролет моста, который расположен со стороны Зимнего дворца, послужит экраном площадью более 500 кв. м. На нем будут продемонстрированы самые яркие моменты клуба в прошедшем сезоне.

Мероприятие приурочено к "золотому дублю" команды - петербуржцы в течение сезона стали чемпионами и обладателями Кубка России.