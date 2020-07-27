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Футбол в Англии

Футболист Вертонген покинул "Тоттенхэм" по истечении контракта

Игрок не объявлял о завершении карьеры

ТАСС, 27 июля. Бельгийский защитник Ян Вертонген покинул английский футбольный клуб "Тоттенхэм" после завершения срока действия контракта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram футболиста.

"Мое время в клубе подошло к концу, это грустный день по многим причинам. Я буду скучать по всем друзьям, с которыми я познакомился в команде, по персоналу, который управляет клубом, по потрясающему новому стадиону и, конечно же, по болельщикам. Всем спасибо за поддержку, вы были потрясающими", - написал Вертонген.

Вертонгену 33 года, он выступал за лондонский клуб с начала сезона-2012/13. Вместе с командой он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Англии, а также доходил до финала Лиги чемпионов. Всего он провел за "Тоттенхэм" 315 матчей, забив 14 голов и отдав семь голевых передач.

Вертонген является рекордсменом сборной Бельгии по количеству матчей за сборную - 118. На чемпионате мира 2018 года, который прошел в России, бельгийцы завоевали бронзовые медали.

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