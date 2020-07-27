Футболист Вертонген покинул "Тоттенхэм" по истечении контракта

ТАСС, 27 июля. Бельгийский защитник Ян Вертонген покинул английский футбольный клуб "Тоттенхэм" после завершения срока действия контракта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram футболиста.

"Мое время в клубе подошло к концу, это грустный день по многим причинам. Я буду скучать по всем друзьям, с которыми я познакомился в команде, по персоналу, который управляет клубом, по потрясающему новому стадиону и, конечно же, по болельщикам. Всем спасибо за поддержку, вы были потрясающими", - написал Вертонген.

Вертонгену 33 года, он выступал за лондонский клуб с начала сезона-2012/13. Вместе с командой он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Англии, а также доходил до финала Лиги чемпионов. Всего он провел за "Тоттенхэм" 315 матчей, забив 14 голов и отдав семь голевых передач.

Вертонген является рекордсменом сборной Бельгии по количеству матчей за сборную - 118. На чемпионате мира 2018 года, который прошел в России, бельгийцы завоевали бронзовые медали.