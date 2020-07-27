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Мировой футбол

"Краковия" будет лишена пяти очков в чемпионате Польши за нарушения в сезоне-2003/04

Нарушения связаны с организацией договорных матчей, когда клуб выступал во второй лиге

ТАСС, 27 июля. Дисциплинарная комиссия Польского футбольного союза лишит "Краковию" пяти очков в предстоящем чемпионате страны из-за коррупционных нарушений в сезоне-2003/04. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Клуб также будет оштрафован на 1 миллион злотых (около €227 тыс.). "Краковия" добровольно пошла на привлечение к дисциплинарной ответственности. По информации польских СМИ, нарушения связаны с организацией договорных матчей, когда клуб выступал во второй лиге.

В прошедшем сезоне "Краковия" впервые в истории стала обладателем Кубка Польши. По итогам чемпионата команда заняла седьмое место. Новый сезон национального первенства стартует 22 августа.

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