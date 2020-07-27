Футбольный манеж начали строить на территории ростовского училища олимпийского резерва

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Строительство крытого футбольного манежа в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" началось в Ростове-на-Дону на территории областного училища олимпийского резерва. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"Кроме футбольного поля, на территории объекта будет тренажерный зал, раздевалки, тренерские, судейские и другие помещения технического назначения. На базе нового футбольного манежа будет организован тренировочный процесс отделений по футболу Ростовского областного училища олимпийского резерва, Ростовской школы-интерната спортивного профиля и областных школ олимпийского резерва донской столицы", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя губернатора области Игоря Гуськова, закончить строительство футбольного манежа планируется к концу 2022 года. В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" до 2024 года в Ростовской области планируют построить более 50 объектов, в том числе 45 специально оборудованных площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО.

Проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография" наравне с еще четырьмя федеральными проектами: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья".