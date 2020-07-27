Первая женщина - член исполкома МОК умерла в возрасте 99 лет

ТАСС, 27 июля. Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) венесуэлка Флор Исава Фонсека умерла на 100-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

"Флор Исава Фонсека была великой женщиной для олимпийского движения. Будучи одной из первых женщин - членов МОК и первой женщиной - членом исполкома, она была сильным пропагандистом олимпийских ценностей в своей стране и за ее пределами. Ее очень высоко оценили, в частности, за все ее многочисленные инициативы, касающиеся образования в спорте. Все олимпийское движение будет помнить ее как настоящего человека", - заявил глава МОК Томас Бах.

На протяжении спортивной карьеры Фонсека занималась теннисом и конным спортом, основав в 1947 году Федерацию конного спорта Венесуэлы. В 1956 году она приняла участие в Олимпийских играх, а с 1962 по 1965 год была президентом федерации конного спорта страны. С 1964 года Фонсека входила в состав Национального олимпийского комитета Венесуэлы, а позднее была советником президента Венесуэлы по вопросам спорта (1989-1995).

Фонсека считается одной из первых женщин, боровшейся за равноправие мужчин и женщин в спорте, в 1981 году она стала одной из первых женщин, избранных членом МОК. Она занимала эту должность на протяжении 20 лет, а с 1990 по 1994 год была первой женщиной, входившей в исполком организации.