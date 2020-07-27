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Лига чемпионов

Футболист ПСЖ Мбаппе может пропустить матч 1/4 финала ЛЧ против "Аталанты" из-за травмы

Восстановление игрока после травмы голеностопа займет около трех недель
Килиан Мбаппе EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Килиан Мбаппе
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 27 июля. Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе пропустит три недели из-за растяжения связок голеностопа. Об этом сообщает пресс-служба парижской команды.

Мбаппе получил травму на 31-й минуте финального матча Кубка Франции после подката капитана "Сент-Этьена" Лоика Перрена и был заменен. Перрен был удален, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ПСЖ.

12 августа ПСЖ сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", все матчи турнира с этой стадии пройдут в Лиссабоне.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого форвард играл в "Монако". Он является четырехкратным чемпионом Франции, также футболист по разу завоевал Кубок, Суперкубок Франции и Кубок лиги. В 2017 году нападающий был удостоен награды лучшему молодому игроку Европы - Golden Boy. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.

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