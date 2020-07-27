В НХЛ не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 27 июля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не выявила новых случаев заражения коронавирусом среди игроков. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

13 июля стартовал третий этап возобновления сезона (начало тренировочных сборов клубов). Тестирование на коронавирус проводилось с 18 по 25 июля. Его прошли более 800 игроков, было проведено 4 256 тестов. Во время предыдущего тестирования, которое проводилось с 13 по 17 июля, два результата были положительными.

Сезон НХЛ должен возобновиться 1 августа. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.