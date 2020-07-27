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Футбол в Испании

Бывший тренер "Рубина" Грасия возглавил испанскую "Валенсию"

За клуб выступает российский полузащитник Денис Черышев
Хави Грасия Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хави Грасия
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 27 июля. Бывший главный тренер казанского "Рубина" Хави Грасия подписал контракт с испанским футбольным клубом "Валенсия". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения с 50-летним специалистом не сообщаются. На этом посту он сменил Альберта Селадеса.

Под руководством Селадеса "Валенсия" в прошлом сезоне заняла девятое место. За клуб выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Грасия в 2016-2017 годах возглавлял казанский "Рубин". Также он работал в испанских "Кадисе", "Понтеведре", "Альмерии", "Осасуне", "Малаге", греческих "Олимпиакосе" (Волос), "Керкире" и английском "Уотфорде".

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