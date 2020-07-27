СМИ: АПЛ может отложить начало сезона для клубов - участников еврокубков

Вопрос о предоставлении клубам 30 дней отдыха в случае, если они дойдут до финала еврокубков, будет рассмотрен на общем собрании лиги 6 августа. Сезон-2020/21 АПЛ стартует 12 сентября.

ТАСС, 27 июля. Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ), участвующие в текущем сезоне футбольных еврокубков, могут получить паузу перед началом следующего национального чемпионата. Об этом сообщает телеканал Sky Sports .

В Лиге чемпионов от Англии принимают участие "Манчестер Сити" и "Челси". Если команды выйдут в финал турнира, то для них сезон может начаться 22 сентября. В Лиге Европы от Англии выступают "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед", которые при выходе в решающий матч могут стартовать в АПЛ 20 сентября.

Финал Лиги чемпионов намечен на 23 августа, финальная часть турнира, начиная с четвертьфинала, состоится в Лиссабоне. Финал Лиги Европы пройдет 21 августа, турнир пройдет в немецких Кёльне, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Дуйсбурге.

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов "Челси" дома проиграл немецкой "Баварии" (0:3), "Манчестер Сити" обыграл в гостях испанский "Реал" (2:1). В первых матчах 1/8 финала Лиги Европы "Вулверхэмптон" сыграл на выезде вничью с греческим "Олимпиакосом" (1:1), "Манчестер Юнайтед" разгромил на чужом поле австрийский ЛАСК (5:0).

Ответные матчи в Лиге чемпионов пройдут 7-8 августа, в Лиге Европы - 5-6 августа.