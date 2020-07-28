"Милуоки" проиграл "Нью-Орлеану" в выставочном матче НБА, несмотря на 30 очков Адетокунбо

ТАСС, 28 июля. "Милуоки" потерпел поражение в выставочном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Нью-Орлеана". Встреча завершилась со счетом 103:124.

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, в его активе 30 очков, восемь подборов и три передачи. Коллега Адетокунбо по амплуа Эрсан Ильясова оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов. Больше всех очков у "Нью-Орлеана" набрал защитник Джей Джей Редик (20). С начала текущей недели встречи проводятся в полном формате, ранее игры состояли из четырех четвертей, каждая из которых длилась 10 минут вместо 12.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют в Disney World (Орландо, штат Флорида), участие в нем примут 22 команды из 30. С 23 июля клубы начали проводить выставочные матчи в рамках подготовки к продолжению сезона.

Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш возобновится 31 июля. Согласно календарю, сезон продолжится матчами между "Юта" - "Нью-Орлеан" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Лос-Анджелес Клипперс". Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд плей-офф стартует 17 августа.

В другом матче дня "Орландо" победил "Денвер" со счетом 114:110. Также "Юта" обыграла "Бруклин" (112:107). "Сакраменто" был сильнее "Лос-Анджелес Клипперс" (106:102), а "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Вашингтона" (123:116).