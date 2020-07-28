Екимов: акция в защиту велотрассы в Крылатском доказала необходимость сохранения объекта

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Акция в поддержку велотрассы в Крылатском доказала необходимость сохранения этого объекта, который является наследием Олимпийских игр в Москве. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Московской олимпийской велосипедной трассе в Крылатском грозит закрытие в связи с желанием собственника построить на ее месте паркинг. Федерация велосипедного спорта России считает трассу частью олимпийского наследия и уникальным спортивным объектом, на котором тренируются как профессиональные гонщики, так и любители. В минувшую субботу в Крылатском прошла акция в защиту трассы с участием ведущих велосипедистов страны.

"Акция получилась масштабной даже несмотря на то, что она была организована спонтанно, в ней приняли участие более тысячи велосипедистов, - сказал Екимов. - Я не смог ее посетить, но я ее поддерживаю, акция говорит о том, что эта трасса должна существовать. Речь сейчас идет не о том, кто собственник, а как собственник будет развивать этот объект, Крылатское - прекрасная трасса, но во время ее использования возникает конфликт интересов. Ее посещают мамы с колясками, там выгуливают собак и одновременно на трассу на высоких скоростях выезжают велосипедисты".

"Все это может привести к печальным последствиям. Трасса должна сохранить свое предназначение, но при этом должно быть разведение интересов, при профессиональном подходе это возможно сделать. Должен быть прописан регламент, кто и как будет действовать. Это будет востребованная зона", - добавил он.

Арбитражный суд Москвы перенес на 4 сентября рассмотрение иска столичного департамента городского имущества к АО "Лата-Трэк", собственнику олимпийской велосипедной трассы в Крылатском. "Лата-Трэк" является собственником велотрассы в Крылатском с 2002 года, в 2017 году один из смежных земельных участков вместе с частью велодороги был передан в аренду ООО "Медикал Эстейт".

Чтобы построить на этом участке паркинг, "Медикал Эстейт" планирует снести велодорогу и подал иск в Арбитражный суд Москвы. Второй иск был подан департаментом городского имущества Москвы об юридическом уничтожении всей велодороги. Истцы требуют признать ее не спортивным сооружением.