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Футбол в России

Футбольный клуб "Рубин" продлил контракт с Тарасовым

Соглашение с 33-летним игроком рассчитано до окончания 2020 года
Дмитрий Тарасов (слева) Егор Алеев/ТАСС
Описание
Дмитрий Тарасов (слева)
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 28 июля. Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о продлении соглашения с полузащитником Дмитрием Тарасовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с 33-летним игроком рассчитан до окончания 2020 года.

Тарасов перешел в "Рубин" в феврале нынешнего года на правах свободного агента, однако полузащитник провел за казанский клуб лишь четыре матча из-за перелома ноги, полученного через три дня после подписания контракта. Предыдущим его клубом был московский "Локомотив", за который он выступал с 2010 года. В составе "Локомотива" он стал победителем чемпионата России и трехкратным обладателем кубка страны, всего на его счету 188 матчей за "Локомотив" в разных турнирах и восемь игр за сборную России. Также он выступал за томскую "Томь" и "Москву".

"Рубин" по итогам сезона-2019/20 занял десятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

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