Бывший футболист "Зенита" Халк рассматривает предложения продолжить карьеру в Европе

ТАСС, 28 июля. Бразильский футболист Халк, выступающий в чемпионате Китая, рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на комментарий Халка, данный порталу Lance.

Действующий контракт Халка с клубом "Шанхай СИПГ" рассчитан до 31 декабря 2020 года.

На вопрос о том, будет ли нынешний сезон (чемпионат Китая стартовал 25 июля) в шанхайском клубе для бразильца последним, Халк не смог дать утвердительный ответ. "Я не могу этого точно сказать, я не люблю что-либо говорить, а потом брать слова назад - отметил 34-летний Халк. - У меня есть предложения из Бразилии и много вариантов в Европе: Турция, Португалия, Англия, Испания, Италия, Германия, а также есть вариант в Китае. Каждый день поступают новые предложения".

"У меня очень хорошее положение на рынке. Клубы следят за мной, это поддерживает мои кондиции, это очень важно. Но я оставляю это [переговоры по трансферам] в руках моих нанимателей. Я сосредоточен только на своей работе здесь, чтобы максимально выкладываться", - добавил Халк.

Карьера Халка

Халк перешел в "Шанхай СИПГ" из петербургского "Зенита" в 2016 году. На его счету 126 матчей за китайскую команду, 69 голов и 53 результативные передачи. Он стал чемпионом Китая в 2018 году.

В составе "Зенита" Халк стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России. Всего за команду бразилец сыграл 148 матчей, в которых забил 76 мячей и сделал 60 голевых передач. В сезоне-2014/15 игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата (15 голов).

Форвард также выступал за португальский "Порту", бразильскую "Виторию", японские "Кавасаки", "Консадоле Саппоро" и "Токио Верди". В составе сборной Бразилии Халк провел 48 матчей, в которых забил 11 мячей, выиграл Кубок конфедераций (2013) и стал серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне (2012).