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Футбол в Италии

"Интер" победил "Наполи" в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0
Футболисты "Интера" EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Футболисты "Интера"
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 29 июля. Футболисты "Интера" обыграли "Наполи" в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Данило Д'Амброзио (11-я минута) и Лаутаро Мартинес (74).

"Интер" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 79 очков в 37 матчах, ранее миланская команда гарантировала себе участие в Лиге чемпионов сезона-2020/21. "Наполи" идет седьмым, имея в активе 59 очков после 37 встреч. Победу в чемпионате Италии досрочно одержал туринский "Ювентус".

В другой игре дня "Аталанта" на выезде победила "Парму", продлив серию без поражений до 17 матчей. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус36265575-3883
2Интер372310479-3679
3Аталанта36229596-4575
4Лацио36236776-3975
5Рома361971071-4864
6Милан361791056-4560
7Наполи371781258-4959
8Сассуоло361391464-6248
9Верона3611131244-4846
10Болонья3612101451-6046
11Парма361371651-5246
12Фиорентина3610131344-4743
13Удинезе361191635-4942
14Кальяри3610121450-5342
15Сампдория361251946-6041
16Торино361161943-6439
17Дженоа36991844-6836
18Лечче36882047-8032
19Брешия36662434-7624
20СПАЛ36552626-7120

 

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