"Интер" победил "Наполи" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 29 июля. Футболисты "Интера" обыграли "Наполи" в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами в составе победителей отметились Данило Д'Амброзио (11-я минута) и Лаутаро Мартинес (74).
"Интер" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 79 очков в 37 матчах, ранее миланская команда гарантировала себе участие в Лиге чемпионов сезона-2020/21. "Наполи" идет седьмым, имея в активе 59 очков после 37 встреч. Победу в чемпионате Италии досрочно одержал туринский "Ювентус".
В другой игре дня "Аталанта" на выезде победила "Парму", продлив серию без поражений до 17 матчей. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|36
|26
|5
|5
|75-38
|83
|2
|Интер
|37
|23
|10
|4
|79-36
|79
|3
|Аталанта
|36
|22
|9
|5
|96-45
|75
|4
|Лацио
|36
|23
|6
|7
|76-39
|75
|5
|Рома
|36
|19
|7
|10
|71-48
|64
|6
|Милан
|36
|17
|9
|10
|56-45
|60
|7
|Наполи
|37
|17
|8
|12
|58-49
|59
|8
|Сассуоло
|36
|13
|9
|14
|64-62
|48
|9
|Верона
|36
|11
|13
|12
|44-48
|46
|10
|Болонья
|36
|12
|10
|14
|51-60
|46
|11
|Парма
|36
|13
|7
|16
|51-52
|46
|12
|Фиорентина
|36
|10
|13
|13
|44-47
|43
|13
|Удинезе
|36
|11
|9
|16
|35-49
|42
|14
|Кальяри
|36
|10
|12
|14
|50-53
|42
|15
|Сампдория
|36
|12
|5
|19
|46-60
|41
|16
|Торино
|36
|11
|6
|19
|43-64
|39
|17
|Дженоа
|36
|9
|9
|18
|44-68
|36
|18
|Лечче
|36
|8
|8
|20
|47-80
|32
|19
|Брешия
|36
|6
|6
|24
|34-76
|24
|20
|СПАЛ
|36
|5
|5
|26
|26-71
|20