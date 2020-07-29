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Бокс

Боксер Поветкин не считает бой с Уайтом последним шансом в своей карьере

Поединок состоится 22 августа в Великобритании
Александр Поветкин AP Photo/Matt Dunham
Описание
Александр Поветкин
© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 29 июля. Российский боксер Александр Поветкин не считает, что поединок против англичанина Диллиана Уайта является последним шансом в его профессиональной карьере. Комментарий спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Boxingscene.

Ранее стало известно, что бой Поветкин - Уайт пройдет 22 августа. Поединок состоится в Великобритании.

"Не считаю, что бой с Диллианом Уайтом является последним шансом. Главное - подготовка и мой бокс, результат же станет лишь завершением. Ключевыми факторами являются подготовка и кондиции. Фанаты имеют право ожидать красивого боя, учитывая мою мотивацию, я готов боксировать, несмотря на возраст", - сказал россиянин.

Поветкин провел предыдущий бой в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Бой Поветкин - Уайт первоначально был запланирован на 2 мая, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на июль, а затем назначили на август. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

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