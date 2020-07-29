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Тухугов начал подготовку к бою в Дагестане

Тухугов проведет бой против Хакима Доуду 19 сентября

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов начал подготовку к бою против канадца Хакима Доуду в Дагестане. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Зубайра начал подготовку в Дагестане. По поводу визы - будем делать там, где будет возможность", - сказал Магомедов.

Тухугов проведет бой с Доуду в Лас-Вегасе 19 сентября. Для поездки в США 29-летнему россиянину необходимо сделать визу.

Тухугов является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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