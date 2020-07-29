СМИ: футболист "Милана" Родригес отказался переходить в "Локомотив"

Предполагается, что "Милан" был намерен включить переход Родригеса в трансферную сделку с "Локомотивом" по покупке полузащитника Алексея Миранчука. По данным источника, 27-летний швейцарец хочет лично заниматься выбором места продолжения своей футбольной карьеры.

ТАСС, 29 июля. Швейцарский защитник футбольного клуба "Милан" Рикардо Родригес отказался переходить в московский "Локомотив". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Действующий контракт Родригеса в "Милане" рассчитан до 30 июня 2021 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость его перехода оценивается в €5,5 млн. Швейцарский защитник выступает за "Милан" с лета 2017 года, последние полгода он находился в аренде в нидерландском ПСВ. В общей сложности Родригес в сезоне-2019/20 провел 11 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Помимо "Милана" и ПСВ, Родригес выступал за германский "Вольфсбург" и швейцарский "Цюрих". В составе "Вольфсбурга" он стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии. За сборную Швейцарии защитник провел 71 матч, в которых забил восемь мячей и столько же раз ассистировал партнерам.