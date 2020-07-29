ФХР намерена привлечь к уголовной ответственности агента Логинова за вымогательство

ТАСС, 29 июля. Федерация хоккея России (ФХР) обратилась в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности спортивного агента Дениса Логинова, который может быть замешан в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Сообщается, что в ФХР поступали жалобы на деятельность Логинова.

"Логинов Денис не является аккредитованным агентом и не имеет права в соответствии с действующим законодательством заниматься подобной деятельностью, - говорится в заявлении комиссии по аккредитации хоккейных агентов. - Его действия, направленные на вымогательство денег якобы за оказанные агентские услуги, содержат все признаки противоправного деяния, а именно мошенничества, наказуемого по ст. 159 УК РФ. В связи с указанным жалобы граждан и иные сопутствующие материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения гражданина Логинова к уголовной ответственности".