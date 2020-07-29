Футболист Смольников подписал контракт с "Краснодаром"

ТАСС, 29 июля. Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в футбольном клубе "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два года. Футболист с 2012 по 2013 год уже выступал за "Краснодар".

В среду петербургский "Зенит" объявил об уходе Смольникова. В клубе он выступал с 2013 года, проведя в общей сложности 198 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.

Помимо "Зенита" Смольников выступал за московские "Торпедо" и "Локомотив", "Ростов", сочинскую "Жемчужину", "Читу" и екатеринбургский "Урал". В составе сборной России защитник провел 29 матчей.

Выступая за "Зенит", Смольников стал трехкратным чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России.