{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист Смольников подписал контракт с "Краснодаром"

Соглашение с 31-летним защитником рассчитано на два года
Игорь Смольников Антон Ваганов/ТАСС
Описание
Игорь Смольников
© Антон Ваганов/ТАСС

ТАСС, 29 июля. Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в футбольном клубе "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два года. Футболист с 2012 по 2013 год уже выступал за "Краснодар".

В среду петербургский "Зенит" объявил об уходе Смольникова. В клубе он выступал с 2013 года, проведя в общей сложности 198 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.

Помимо "Зенита" Смольников выступал за московские "Торпедо" и "Локомотив", "Ростов", сочинскую "Жемчужину", "Читу" и екатеринбургский "Урал". В составе сборной России защитник провел 29 матчей.

Выступая за "Зенит", Смольников стал трехкратным чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
"Локомотив" подписал контракт с самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана
Соглашение с 18-летним полузащитником рассчитано на пять лет
Читать полностью