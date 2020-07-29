Матыцин и Поздняков возглавили штаб по контролю за подготовкой сборных России к ОИ в Токио

ТАСС, 29 июля. Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков возглавили штаб по контролю за обеспечением подготовки сборных России к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

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"Данное решение направлено на усиление взаимодействия между министерством спорта и ОКР, повышение оперативности и эффективности выполнения задач, связанных с подготовкой спортсменов олимпийского уровня", - говорится в сообщении.

Основными функциями штаба являются контроль выполнения программных документов, а также координация деятельности и обеспечение согласованных действий органов власти и спортивных организаций, которые участвуют в подготовке российских сборных к Олимпийских играм.

Отмечается, что ближайшее заседание штаба состоится в четверг, будет утвержден регламент работы, а также рассмотрены вопросы подготовки сборных с учетом эпидемиологической обстановки. Штаб также обсудит планы подготовки к Играм в Токио и в Париже.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.