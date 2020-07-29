Новое тестирование на коронавирус в НБА не выявило положительных результатов

ТАСС, 29 июля. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) отчиталась об отсутствии случаев заражения коронавирусом среди игроков на тренировочной базе в Орландо. Соответствующий релиз опубликовала пресс-служба профсоюза игроков НБА.

С момента прошлого тестирования, которое прошло 20 июля, тесты сдали 344 игрока - все результаты оказались отрицательными.

13 июля после проведения тестирования было зафиксировано два случая заражения.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Турнир возобновится 31 июля, доиграют 22 команды из 30. Команды готовятся в Disney World в Орландо, где и пройдут все оставшиеся матчи.