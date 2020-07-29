"Локомотив" продлил контракты с Эдером, Рыбусом и Игнатьевым

ТАСС, 29 июля. Футбольный клуб "Локомотив" продлил контракты с нападающим Эдером, защитниками Мацеем Рыбусом и Владиславом Игнатьевым, а также голкипером Антоном Коченковым. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Подробности новых соглашений не уточняются. Все четверо, играя за "Локомотив", становились чемпионами России, а также обладателями Кубка и Суперкубка России.

Эдер выступает за "Локомотив" с лета 2018 года. За это время 32-летний португальский форвард принял участие в 93 матчах в составе московской команды, забив 13 мячей и отдав четыре голевые передачи. Выступая за сборную Португалии, форвард стал чемпионом Европы 2016 года, забив победный мяч в финале турнира.

На счету Рубыса, который перешел в "Локомотив" летом 2017 года, 73 матча в составе российской команды, в которых 30-летний поляк забил два мяча и пять раз ассистировал партнерам. Игнатьев является игроком "Локомотива" с января 2016 года. В общей сложности 33-летний футболист провел за московский клуб 173 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 23 голевые передачи.

Коченков стал игроком "Локомотива" в декабре 2016 года. С того момента 33-летний голкипер провел в составе московского клуба 21 матч.

По итогам прошедшего сезона "Локомотив" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и квалифицировался в групповую стадию Лиги чемпионов следующего сезона. Новый сезон российского чемпионата начнется 8 августа. Днем ранее "Локомотив" сыграет с санкт-петербургским "Зенитом" в матче за Суперкубок России.